Фотографии артистов-путинистов "почетно" разместили в уборной одной из киевских музыкальных студий.

Певица Оля Полякова рассмешила публику фотографиями, сделанными в туалете одной из киевских музыкальных студий. Там повесили портреты артистов, поддержавших кровожадную политику Кремля. На "почетном" месте висят снимки Филиппа Киркорова и Наташи Королевой.

"Смотрите, в одном туалете. Да, братики, вам здесь место", - прокомментировала Полякова увиденное.

Филиппу Киркорову на фото нарисовали рожки черта и написали, что он враг Украины. Королевой на лбу крупными буквами написали "тупа п*зда".

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Позиция Филиппа Киркорова и Наташи Королевой касательно войны в Украине

Наташа Королёва, которая родилась и выросла в Киеве, с начала полномасштабной войны молчит о зверствах, которые захватчики творят на чужой земле. Она цинично продолжает выступать на праздниках в Кремле. Очевидно, долгие годы жизни в России и высокие гонорары оказались важнее родины.

Также Наташа говорила, что если ее мужу Тарзану придется принимать участие в "специальной военной операции" (так в РФ называют войну, - ред), то она с радостью его поддержит.

Филипп Киркоров, который и до 24 февраля сеял на публику пропутинские нарративы, успешно продолжает свою пропагандистскую деятельность.

Напомним, младшая дочь Поляковой отреклась от русского языка.

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