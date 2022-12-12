Филипп Бедросович не первый раз попадает в центр обсуждения из-за своих выходок.

Российский артист-путинист Филипп Киркоров любит быть в центре внимания, но далеко не всегда обсуждения вокруг него разворачиваются в положительном ключе. В последнее время все чаще он становится главным героем конфузов или скандалов.

Сейчас, как сообщают росСМИ, экс-муж Пугачевой вызверился на Марию Шукшину - еще одну не менее известную поклонницу путинского режима.

Как известно, в России в этом году сняли пародию на фильм "Ирония судьбы, или с легким паром", где Киркорову досталась роль Ипполита. Шукшина остро раскритиковала его роль в картине, намекнув на то, что Филипп - бездарность:

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"Вот еще один приступ безвкусия. Киркоров-"жар-птица" в роли Ипполита. Удивительно, что он не в роли Нади. В полном составе Фили и другие "хрюши". Какая гадость ваша заливная рыба!".

Вот как на комментарий Шукшиной отреагировал Филипп Киркоров:

"Эта Шукшина сумасшедшая! Сначала стань Филиппом Киркоровым, отработай 35 лет. А ты один аншлаг, с*ка, собрала? Посмотри на рожицу свою несчастную! С такой фамилией, но такая злая. Злыдня. Кто ты такая, чтобы рассуждать обо мне? Ты пыль!".

Напомним, из-за поддержки агрессивного путинского режима Филиппу Киркорову хотят запретить въезд в США. Соответствующее заявление уже подали местные активисты в профильные ведомства.

Если запрет начнет действовать, тогда экс-муж Пугачевой больше не сможет посещать свой роскошный особняк в Майами, купленный 9 лет назад.

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