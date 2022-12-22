Артист, видимо, уже не знает, как привлечь внимание к своей персоне.

Путинист Филипп Киркоров решил эпатировать публику. Он пришел на российское светское мероприятие в юбке.

Отмечается, что на вечеринку по случаю юбилея журнала HELLO! пришли самые известные российские звезды, в том числе и певец Киркоров. Вот только его наряд крайне удивил присутствующих. Артист выбрал для светской вечеринки черную юбку в пол.

Видео дня

Именно она и стала главной темой для обсуждений на мероприятии, но это никак не повлияло на хорошее настроение звезды. Он с улыбкой позировал журналистам.

Стоит отметить, что Киркоров на своей странице в Instagram после вечеринки опубликовал видео, на котором он поет на сцене в своем шокирующем наряде. При этом в качестве аудиодорожки к ролику выбран его хит "Цвет настроения синий", что в контексте выглядит крайне неоднозначно.

Не все фанаты по достоинству оценили стильные потуги артиста. В комментариях даже намекнули на нетрадиционную сексуальную ориентацию певца: "Почему юбочка не голубого цвета?", "Все здорово, но юбку то, что напялил... старик!".

Кроме того, некоторые подписчики напомнили, что в России приняли закон о запрете пропаганды ЛГБТ, что предусматривает немалые штрафы.

"Уже пора привлекать…у нас закон вышел в отношении ЛГБТ, а он, надев юбчонку, пропагандирует? Он не в Шотландии, это там национальный костюм, а здесь пропаганда!!!! И сценический образ здесь ни при чем!" - возмутилась подписчица.

Позиция Киркорова относительно войны в Украине

Певец публично поддержал кровопролитную войну России против Украины. При этом он неоднократно критиковал своих коллег, которые выступили против нападения на украинский народ. Кроме того, он частый гость на кремлевских концертах.

Из-за антиукраинской позиции Филиппу Киркорову хотят запретить въезд в США. Группа американских активистов подала жалобу в Минюст, Минфин и другие местные ведомства США.

Вас также могут заинтересовать новости: