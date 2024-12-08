Теперь она будет передвигаться на костылях.

Известная американская светская львица Ким Кардашьян получила серьезную травму.

Недавно в своем Instagram женщина показала сломанную ногу, которая сейчас в гипсе. Что произошло и как сейчас чувствует себя Ким - она не отметила. Однако также засветила костыли, с помощью которых должна будет передвигаться в ближайшее время.

"FML ( F**k my life - УНИАН.). Сломала ногу на праздники", - подчеркнула звезда.

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К слову, в этом году Кардашьян уже второй раз серьезно травмировалась. Летом у нее сломались указательный и средний пальцы на руке. Тогда, по словам Ким, она почувствовала сильную боль и не могла сдержать слез. Позже оказалось, что это была бытовая травма - она врезалась в раздвижную дверь своей ванной комнаты.

Что известно о Ким Кардашьян

Ким получила известность благодаря участию в 2007 году в реалити-шоу "С Кардашьянами" вместе со своей семьей. Проект стал самым рейтинговым на канале среди женщин от 18 до 34 лет, а его посмотрело более 1,3 миллиона зрителей.

В 2010 году Кардашьян стала одной из самых узнаваемых звезд телевидения и заработала 6 миллионов долларов. Сейчас женщина также снимается в кино, занимается моделингом и имеет собственный бизнес.

Напомним, ранее Ким Кардашьян показала, как прогрессирует ее болезнь на ногах. У нее заболевание псориаз, с которым звезда борется уже более 20 лет.

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