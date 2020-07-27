Ким Кардашьян решила развестись с Канье Уэстом

У рэпера есть небольшой круг людей, которым он доверяет, однако в него не входят Кардашьян и ее семья.

Предпринимательница и модель Ким Кардашьян задумалась о разводе с американским рэпером Канье Уэстом.

Отмечается, что Кардашьян обратилась к юристам, которые занимаются разводами. Однако знаменитость не начнет бракоразводный процесс, пока состояние Уэста не стабилизируется, пишет издание Nzherald.

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По данным источника, у рэпера есть небольшой круг людей, которым он доверяет, однако в него не входят Кардашьян и ее семья.

Как сообщал ранее УНИАН, ранее Канье Уэст опубликовал серию твитов, в которых, в частности, обвинил Ким Кардашьян в попытке запереть его в психушке, а также заявил о желании развестись с ней. Позже твиты были удалены, а Кардашьян объяснила публикации биполярным расстройством мужа.

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