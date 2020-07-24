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Канье Уэст пригрозил жене Ким Кардашьян рассказать всему миру правду о ее семье

17:58, 24 июля 2020
Звезды
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Канье Уэст с тещей, Крис Дженнер / Фото instagram.com/kanyew.est/

Артист возмущен, что Ким хочет принудительно отправить его на лечение. Поэтому он пригрозил, что "если она с семьей устроит ему интервенцию, он будет вести прямую трансляцию в Twitter и покажет всему миру правду", - рассказали друзья Канье изданию The Sun.

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"Он ведет себя, как параноик. Он убедил себя, что Ким и Крис хотят посадить его. Он предупредил Ким, что знает все секреты ее семьи и опубликует их в случае какого-либо давления. Есть много того, что не отображается в шоу "Семейство Кардашьян" - ссоры, интрижки со знаменитостями, операции, различные финансовые моменты и другие вещи, касающиеся семьи. Но Ким, несмотря на это, беспокоится только о здоровье Канье. Она хочет ему помочь и защитить их детей. Она очень волнуется", - сообщил инсайдер

Как сообщал ранее УНИАН, Канье Уэст баллотируется в президенты США. Так, на прошлой неделе во время первой встречи с избирателями рэпер рассказал, как просил жену Ким сделать аборт, когда она была беременна первенцем.

Сейчас артист находится на своем ранчо вместе с друзьями, откуда последние несколько дней постоянно публикует свои мысли в Twitter. Так, артист сообщил о попытках Ким Кардашьян и ее мамы Крис Дженнер упрятать его в психушку.

Кроме того, Вест ошеломил заявлением в Twitter о том, что уже два года пытается развестись с Ким Кардашьян.

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