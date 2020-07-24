Канье Уэст пригрозил жене Ким Кардашьян рассказать всему миру правду о ее семье

Артист возмущен, что Кардашьян хочет принудительно отправить его на лечение.

Известный американский рэпер Канье Уэст, который страдает биполярным расстройством, угрожает своей жене Ким Кардашьян.

Артист возмущен, что Ким хочет принудительно отправить его на лечение. Поэтому он пригрозил, что "если она с семьей устроит ему интервенцию, он будет вести прямую трансляцию в Twitter и покажет всему миру правду", - рассказали друзья Канье изданию The Sun.

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"Он ведет себя, как параноик. Он убедил себя, что Ким и Крис хотят посадить его. Он предупредил Ким, что знает все секреты ее семьи и опубликует их в случае какого-либо давления. Есть много того, что не отображается в шоу "Семейство Кардашьян" - ссоры, интрижки со знаменитостями, операции, различные финансовые моменты и другие вещи, касающиеся семьи. Но Ким, несмотря на это, беспокоится только о здоровье Канье. Она хочет ему помочь и защитить их детей. Она очень волнуется", - сообщил инсайдер

Как сообщал ранее УНИАН, Канье Уэст баллотируется в президенты США. Так, на прошлой неделе во время первой встречи с избирателями рэпер рассказал, как просил жену Ким сделать аборт, когда она была беременна первенцем.

Сейчас артист находится на своем ранчо вместе с друзьями, откуда последние несколько дней постоянно публикует свои мысли в Twitter. Так, артист сообщил о попытках Ким Кардашьян и ее мамы Крис Дженнер упрятать его в психушку.

Кроме того, Вест ошеломил заявлением в Twitter о том, что уже два года пытается развестись с Ким Кардашьян.

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