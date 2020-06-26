Эксперт назвал секрет идеального брака Кейт и принца Уильяма

Секрет супруги принца Уильяма - Кейт Миддлтон - раскрыт.

Кейт Миддлтон – одна из самых обсуждаемых персон королевской семьи. Ее личность будоражит воображение публики по разным причинам. Чаще всего в прессе мелькают ее стильные и яркие образы, а также секреты их создания. Но иногда предметом обсуждения становятся и другие умения знаменитой британской красавицы. К примеру, ее женские и материнские качества, умение создать атмосферу в семье, а также быть идеальной супругой для своего мужа – принца Уильяма. Причем часто в этих разговорах высказывают свое мнение даже эксперты.

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Кейт Миддлтон вышла замуж 9 лет назад, и за эти годы она проявила себя как верная и примерная супруга наследника на британский престол. Многие поклонники так и видят ее в роли следующей королевы. Но специалист отмечает, что сила Миддлтон в другом. Так, Кейт – не лидер, а прекрасный партнер для своего избранника, пишет РБК-Украина.

«В каком-то смысле у Кейт и Уильяма современный королевский брак, они поженились по любви, – цитирует издание People Сару Гриствуд, написавшую книгу «Елизавета: королева и корона». – Но с другой стороны, это выглядит старомодно, поскольку основная задача Миддлтон – поддерживать супруга».

Как считает королевский биографа Пенни Юнора, именно эта поддержка – залог успеха будущего монарха. В то же время он признает: Кейт – настоящая звезда, но она умеет оставаться на своем месте.

«Она никогда не пытается его затмить, при этом ей всегда есть что сказать, – объясняет позицию Кейт Юнор. – Я думаю, что в этом Кейт похожа на принца Филиппа, супруга Елизаветы II».

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