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Герцоги Кембриджские рассказали, чем любят заниматься их старшие дети

14:12, 06 марта 2020
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Принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети / фото REUTERS

Герцогиня Кэтрин и принц Уильям посетили много мероприятий в рамках этого трехдневного тура. Во время одного из визитов речь зашла о детях и Кембриджи, конечно же, немного рассказали о том, как проводят время их подросшие дети, пишет ТСН.

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Принц Джордж, например, увлекся игрой на гитаре, а принцесса Шарлотта занимается гимнастикой. Ее мама Кэтрин рассказала, что Лотти уже умеет делать колесо и стойку на руках, и ей очень нравятся такие занятия.

Герцогиня Кембриджская и сама большая поклонница спортивных мероприятий. В юные годы она много занималась спортом, да и сейчас, во время различных мероприятий, где выпадает возможность проявить спортивную активность, Кэтрин всегда это делает.

Например, вчера, во время одного из последних мероприятий в Ирландии, герцогиня и принц Уильям познакомились с ирландскими видами спорта и Кейт даже сыграла в герлинг, что получилось довольно весело.

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Теги: #принц Уильям#Кейт Миддлтон#Кейт Миддлтон и принц Вильям