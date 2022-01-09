На портретах супруга принца Уильяма позирует в платьях от бренда Alexander McQueen.

Сегодня, 9 января, супруга британского принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон отмечает свой 40-летний юбилей.

По данному случаю официальное представительство герцогов показало новые портреты Кэтрин. Фото опубликовано в Instagram.

"Три новых портрета будут показаны обществу в трех значимых местах: Беркшир, Сент-Эндрюс и Англси, в рамках общенациональной выставки "Возвращение домой" в преддверии открытия галереи в 2023 году", – говорится в подписи к одному из портретов.

На фото Кейт позирует в платьях от бренда Alexander McQueen, который считает одни из ее самых любимых.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям

Кэтрин родилась 9 января 1982 года в городе Рединг в английском графстве Беркшир в семье Майкла Фрэнсиса Миддлтона.

В семье Миддлтон трое детей: Кейт, Филиппа Шарлотта и Джеймс Уильям. Кейт – старшая из них.

Читайте такжеПревзошла даже Кейт Миддлтон: сколько Меган Маркл потратила на одежду в 2021 годуС принцем Уильямом Кейт познакомилась во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. С 2002 года Кейт и Уильям они жили вместе как друзья. С 2003-го между ними завязались романтические отношения.

И только 16 ноября 2010 года Кларенс-хаус объявил о помолвке принца Уильяма с Кейт Миддлтон. Пара поженилась 29 апреля 2011 года. У них трое детей.

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