Кэти Перри призналась, что хотела совершить самоубийство

Кэти Перри призналась, что суицидальные мысли у Кэти Перри появились после выпуска не слишком удачного альбома Witness.

Американская поп-певица Кэти Перри призналась, что три года назад хотела совершить самоубийство после расставания с Орландо Блумом.

Беременная артистка рассказала о переживаниях в интервью для радиостанции SiriusXM CBC, сообщило издание The Sun.

Кэти Перри призналась, что суицидальные мысли появились после выпуска не слишком удачного альбома Witness.

Певица убеждает, что тогда она чувствовала себя разбитой, а тот период жизни ознаменовался крахом, как в карьере, так и в личной жизни. Сейчас Кэти Перри осознает, что она слишком драматизировала ситуацию.

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"Моя карьера развивалась по восходящей – все выше, выше и выше. А потом вдруг случилось падение, не такое уж и большое, как я понимаю сейчас... Я столько вложила во все это, что части меня просто не стало... Я бы утонула в своей печали и, наверное, просто выбросилась бы", – призналась звезда.

Она рассказала, что ее спасла вера, надежда и благодарность. Артистка была уверена в своем пути и цели и вскоре ее личная жизнь наладилась, а вместе с тем и карьера снова пошла вверх. Сейчас она понимает, что пережитое положительно сказалось на ней, ведь она начала по-другому смотреть на жизнь.

"Для меня было важно почувствовать себя разбитой – это помогло мне по-другому собрать себя снова, помогло "заземлиться", а не просто прожигать жизнь как поп-звезда", – объяснила Кэти Перри.

Как сообщал ранее УНИАН, певица Кэти Перри беременна от голливудского актера Орландо Блума. Весной пара хотела сыграть свадьбу, но из-за пандемии коронавируса перенесли событие на следующий год.

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