Артистка также вспомнила свой опыт.

Украинская певица Ирина Билык отреагировала на ситуацию с артисткой KOLA, которая недавно пожаловалась на атаку ботов от коллег на свой новый клип.

В частности, Билык написала, что понимает отчаяние молодой исполнительницы. Она призналась, что попадала в похожие истории за свою многолетнюю карьеру в украинском шоу-бизнесе.

"Узнала, что молодой талантливой певице мешают выпустить новый клип с помощью всевозможных ботов, забастовок и тому подобное. За 35 лет своей карьеры я неоднократно сталкивалась с такими ситуациями. Каждый релиз - это огромный труд и энергия, вложенные в создание чего-то прекрасного. И когда вместо признания встречаешь препятствия - это очень больно", - отметила Ирина.

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Поэтому Билык призвала не конкурировать, а объединяться всем украинским музыкантам.

"Хочу поддержать KOLA и напомнить всем, что музыка и искусство должны объединять, а не разъединять украинский народ. Каждый артист заслуживает уважения и честного отношения".

Позже сама KOLA поблагодарила певицу за поддержку и понимание.

"Спасибо вам очень! Потому что наша команда никогда в жизни с таким не сталкивалась, и мы не знаем, как на это реагировать... Мне больше за команду обидно, потому что реально вложили много любви, как и в каждое видео, которое мы делаем. Вся наша команда будто просто жила в своем пузырьке добра и света, не знала, что так вообще можно мыслить", - подчеркнула она.

Что известно о ситуации с клипом певицы KOLA

29 июня KOLA раскритиковала своих коллег из украинского шоу-бизнеса. По словам исполнительницы, кто-то специально препятствует продвижению ее новой видеоработы на песню "Цілуй" и присылает постоянные жалобы. Таким образом клип не может попасть в тренды и не набирает просмотров.

Певица уверена, что это заказ и она знает от кого. Однако без доказательств решила не называть имен коллег-недоброжелателей.

Напомним, недавно известный блогер Богдан Беспалов назвал звезд, которые совершили атаку на клип певицы KOLA.

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