Она рассказала об атаке на свой клип из-за конкуренции в шоу-бизнесе.

Популярная украинская певица Анастасия Прудиус, которая известна под сценическим псевдонимом KOLA, раскритиковала своих коллег из украинского шоу-бизнеса.

Оказалось, что причиной ее возмущения стали действия некоторых артистов. По словам исполнительницы, кто-то специально препятствует продвижению ее нового клипа на песню "Цілуй" и присылает жалобы, из-за чего видеоработа не может попасть в тренды.

"Что-то происходит страшное с нашим клипом. Это 100% какой-то заказ, чтобы слить наш клип, чтобы его не пропустили в тренды. Это кого-то просто душит жаба. Конечно, мы примерно понимаем и знаем, кто это, потому что мы видим, что происходит. Знаете, что самое ужасное? Нам никаких врагов не надо, потому что мы так ненавидим друг друга, мы так завидуем друг другу... Столько вопросов не решенных. Это ужасно и низко. Это показывает характер не бойца, а непонятно чего. Людям не нравится, когда у кого-то что-то получается", - высказалась KOLA в своем Instagram.

Видео дня

Артистка добавила, что подобная атака случается не впервые. Она также показала доказательства относительно графика просмотра и внезапного падение и обратилась к недоброжилателям:

"Ничего, мы не останемся незаметными! Все будет у нас хорошо, потому что мы честные и добрые люди. В отличие от вас, злые жабы. Видимо, вам деньги некуда потратить".

Имя виновника KOLA решила не называть, но отметила, что обязательно накажет его или ее и не оставит просто так эту историю.

Напомним, ранее певица KOLA впервые рассказала, в каких отношениях с детьми мужа-иностранца.

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