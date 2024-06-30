Сама артистка пока собирает доказательства.

Популярная украинская певица KOLA, которая недавно раскритиковала своих коллег из украинского шоу-бизнеса, которые совершили атаку на ее новую видеоработу, рассказала новые подробности.

В частности, она отметила, что даже после огласки проблемы, недоброжелатели не остановились и продолжают присылать жалобы на клип.

"Нам до сих пор срезают как минимум 70% просмотров в час. То есть, если бы за эти два дня не было вмешательства жалоб и ботов, которые смотрят видео ровно 7 секунд, то были бы другие показатели. Я выложила информацию и человек не остановился. Он продолжает работы так, чтобы клип просто не набирал то, что должен был набрать и портит всю статистику", - написала певица в Instagram.

Видео дня

Артистка добавила, что с понедельника будет больше информации о человеке, который это сделал. Однако ее команда уверена, что он даже пытался быть в дружеских отношениях и не выдержал банальной конкуренции. KOLA эмоционально написала об этом так:

"Это наш названный шоу-бизнес - это такое дно! Это разочарование. И вся моя команда даже не знала насколько это все пронизано завистью от коллег. От тех, кто тебе улыбается в лицо... Я больше не верю в дружбу, которую вы демонстрируете - это все ложь. Одни сливают других, как только ты достигнешь чего-то - тебя готовы сжечь. Да пошли вы! Вы реально тупые. И карма ждать не будет, поверьте. Вы просто твари, Бог все видит! Мы знаем, кто это. Единственное - остается найти доказательства".

Что сказал блогер Богдан Беспалов

Пока KOLA собирает доказательства и не говорит публично о своих предположениях, блогер Богдан Беспалов уже успел назвать имена вероятных недоброжелателей.

По его словам, ими могут быть два украинских артиста: Артем Пивоваров или Злата Огневич. Об этом он написал в своем Telegram-канале, но не добавил никаких аргументов своего мнения.

Напомним, ранее АІуоnа АІуоnа и Jerry Heil резко ответили на критику Фарион относительно их псевдонимов.

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