Кайли Дженнер - 23: на чем зарабатывает самая молодая миллиардерша

Модели исполнилось сегодня 23 года.

Известной модели Кайли Дженнер сегодня, 10 августа, исполнилось 23 года. Несмотря на такой юный возраст девушка уже признана самой высокооплачиваемой в мире. Интересно, на чем зарабатывает звезда? Давайте разбираться.

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Косметическая продукция

В 17 лет Кайли увеличила себе губы с помощью присосок и косметики. При этом фанаты тогда ее жестко раскритиковали. В связи с этим девушка решила выпустить линию помад, который визуально увеличивают губы. Продажи так быстро начали расти, что в 2017 году оборот Kylie Cosmetics составил 420 миллионов долларов. И это всего за полтора года.

Реклама

Дженнер активно продвигает свой Instagram, поэтому у нее часто заказывают рекламу. Ранее ходили слухи, что стоимость одного ее поста в социальной сети стоит около миллиона долларов.

Телевизионные программы

На телевизионных программах Кайли также зарабатывает, но это не основной источник дохода. По ее словам, расти в объективе камер - это сложно. Ты постоянно подвергаешься стрессу.

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