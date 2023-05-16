Зал "взорвался" бурными аплодисментами.

Французская актриса Катрин Денёв посетила Каннский кинофестиваль, во время которого прочла стих украинской писательницы Леси Украинки "Надія". Ее версия стихотворения на французском языке получилась очень трогательной.

Зрители с замиранием сердца слушали Катрин, а ведущие фестиваля не могли оторвать от нее глаз. На кадрах заметно, что актриса очень переживала, так как во время прочтения стиха она едва не расплакалась.

После ее выступления зал "взорвался" бурными аплодисментами.

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Стоит отметить, что Катрин Денёв поддерживает Украину с первого дня полномасштабного российского вторжения. Актриса неоднократно говорила, что она разумом и душой с украинцами, которые сейчас вынуждены бороться с агрессией страны-террориста.

Кроме того, знаменитость появлялась на светским мероприятиях с символами Украины. Например, на Венецианском фестивале она показалась в рубашке с сине-желтым флагом.

Чем известна Катрин Денёв

Катрин Денёв - французская актриса и певица. Она сыграла главные роли в таких лентах как "Отвращение", "Дневная красавица", "Индокитай" и других. Она удостоена многих престижных кинопремий.

В 2020 году Катрин снималась в драме "После меня", и прямо на съемках под Парижем у актрисы случился инсульт. Съемки пришлось отложить сначала по этой причине, а затем из-за локдауна во Франции. Летом 2021 года на Каннском кинофестивале состоялась премьера картины.

В 2022 году актрисе вручили почетного "Золотого льва" за вклад в кинематограф на 79-м Венецианском кинофестивале.

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