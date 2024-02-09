По словам СолоХи, ее мама попала в тюрьму из-за кражи.

Украинская певица СолоХа рассказала о том, каким трудным было ее детство. В интервью Славе Демину она призналась, что у ее мамы была алкогольная зависимость.

Однажды женщина решилась на кражу с целью потом выручить деньги и купить алкоголь, продолжила артистка. Это произошло, когда СолоХе было всего 15 лет.

"Что-то они украли. То ли какой-то велосипед. На бутылку. Вот такая мелочь, и человека на 5 или 6 лет закрыли за это", - рассказала исполнительница.

Она добавила, что ее воспитанием занималась бабушка, потому что мама после развода с ее отцом пыталась устроить свою личную жизнь. Но, судя по всему, женщине это не удавалось, поэтому она и срывалась.

"Когда она развелась с папой, что-то пошло не так. Думаю, что это была ее большая любовь и она не могла выдержать эту боль", - говорит СолоХа.

Знаменитость добавила, что позже и ее отец начал злоупотреблять алкоголем. Поэтому ее родителей лишили родительских прав.

Напомним, в сентябре 2023 года СолоХа во второй раз стала мамой. Известно, что у нее был выкидыш, однако после него ей все же удалось забеременеть и выносить здорового ребенка.

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