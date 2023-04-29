Скандал разгорелся накануне. В сети появилась информация о том, что к созданию клипа на песню "Мед" причастны люди, которые продолжают жить и работать в России.

Украинская певица Тина Кароль представила клип на песню "Мед", но уже на следующий день видеоработа была удалена со всех площадок. Оказалось, к созданию видео причастны россияне. Это певица объяснила так:

"Над клипом работает команда, к которой у меня вовлеченности, как у артиста. Вообще нет. Всех этих людей я не знаю и никогда с ними не виделась. Спасибо всем, кто показал мне сегодня, что люди, которые были причастны к этой работе через компанию Beverly.films, оказались или с российским гражданством, или как… сейчас я буду разбираться. Мне так же неприятно".

29 апреля знаменитость появилась в программе "Сніданок" на 1+1, где заявила, что из-за российского следа в своей работе видео она удаляет со всех площадок. Это решение далось ей непросто, но Кароль не хотела бы, чтобы это как-то повлияло на ее репутацию.

Видео дня

"Я удаляю этот клип. Для меня это дорого. Для меня это больно. Но я не могу себе позволить, чтобы даже косвенно появлялись такие нарративы. Тем более вчера была Умань. Для меня моя репутация - это вся моя жизнь. Я пою и работаю в этой стране. Для меня война началась в 2014 году. Я люблю это государство и уже давно поставила национальные интересы выше своих. Мне просто самой противно, что в моей работе есть эти люди", - сказала Тина.

Напомним, Кароль тронула обращением к покойному мужу в годовщину его смерти.

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