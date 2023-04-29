Евгений Огир ушел из жизни 10 лет назад из-за серьезной болезни.

28 апреля - годовщина смерти мужа Тины Кароль Евгения Огира. Мужчина ушел из жизни после борьбы с раком желудка. От брака с Евгением Тина воспитывает сына Вениамина.

"Грустные новости. Печальный день (личное). Но наше сопротивление важно на всех фронтах. Держим строй", - написала Кароль в своем блоге накануне.

Затем она поделилась черно-белой фотографией Евгения с краткой подписью: "А ты смотри на меня".

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История любви Тины Кароль и Евгения Огира

В брак Тина вступила в 2008 году: в январе они тайно расписались, а 15 июня того же года обвенчались в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Певица и ее продюсер выглядели идеальной парой, однако их счастье быстро разрушилось новостью о тяжелой болезни Огира. Врачи диагностировали у мужчины рак желудка. Борьба с болезнью, увы, не дала результата.

Следует отметить, что после того, как Тина потеряла своего супруга, официально она не состояла в отношениях.

Также УНИАН писал, что экс-возлюбленный Тины Кароль получил гражданство РФ.

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