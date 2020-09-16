Уэст не хочет выпускать музыку / eastnews.ua
Известный рэпер Канье Уэст назвал себя Моисеем и отказался выпускать новые треки. Кроме того, он распечатал фотографию Путина и повесил у себя на стене.
Читайте такжеНастя Каменских показала себя без фильтров
Об этом он написал в Twitter.
Это связано с тем, что Канье хочет пересмотреть контракты с компаниями Universal Music Group и Sony/ATV Music Publishing. Эти лейблы он сравнил с "невольничьими кораблями".
Рэпер показал фото / twitter.com/kanyewest
Другие новости по теме:
- Наоми Кэмпбелл подала в суд на российского миллиардера
- Голая Даша Астафьева снялась в фотосессии
- Известный телеведущий рассказал, чем девушки могут покорить мужчин
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram