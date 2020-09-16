Рэпер также отказался выпускать новые треки.

Известный рэпер Канье Уэст назвал себя Моисеем и отказался выпускать новые треки. Кроме того, он распечатал фотографию Путина и повесил у себя на стене.

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Об этом он написал в Twitter.

Это связано с тем, что Канье хочет пересмотреть контракты с компаниями Universal Music Group и Sony/ATV Music Publishing. Эти лейблы он сравнил с "невольничьими кораблями".

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Автор: Диана Могилевич