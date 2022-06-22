Музыканты рассказали, чем важен этот инструмент.

Известная канадская рок-группа Billy Talent выступила в поддержку Украины. Но чтобы помочь не только словами, но и деньгами, артисты решились продать гитару одного из участников коллектива. Такой новостью они поделились в своем Instagram-блоге.

Артисты рассказали, что на продажу будет выставлена гитара, которая ранее принадлежала участнику группы Йену.

"Вот ваш шанс сделать ставку на электрогитару Йена Fender Squire, подписанную всеми нами. В сотрудничестве с немецкими музыкальными журналами Gitarre&Bass и GrandGtrs Nik Huber Guitars начата кампания по сбору средств Gear for Hope в поддержку неотложной помощи Украине "Врачи без границ", помощи беженцам ООН, Немецкого Красного Креста и Aktion Deutschland hilft", - сказано в блоге.

Стартовая цена - 1 тысяча евро. Аукцион будет длиться 20 дней, после чего все вырученные средства канадские артисты передадут в поддержку Украине, на территорию которой 24 февраля 2022 года полномасштабно вторглась Россия.

Напомним, голливудский актер Бен Стиллер шокирован увиденным в Украине.

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