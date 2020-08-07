Каменских показала мокрое фото и свела с ума Instagram
11:50, 07 августа 2020Звезды
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Поклонники оценили красоту звезды и осыпали ее комплиментами в комментариях.
Каменских показала свои прелести / фото instagram.com/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, предстала мокрой на фото.
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Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. "Слышали отличные новости? Сегодня пятница", - подписала звезда кадр.
На фото Каменских позирует в черном раздельном купальнике с бахромой. Дополнила образ артистка солнцезащитными очками. В кадре Настя предстала с мокрыми волосами, что, несомненно, придало образу сексуальности.
- Ранее игривая Настя Каменских показала фото в купальнике. Снимок певицы всего за 4 часа собрал более 70 тысяч лайков.
- Также недавно звезду жестко раскритиковали за видео в белье.
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