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Каменских показала мокрое фото и свела с ума Instagram

11:50, 07 августа 2020
Звезды
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Каменских показала свои прелести / фото instagram.com/kamenskux

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Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. "Слышали отличные новости? Сегодня пятница", - подписала звезда кадр.

На фото Каменских позирует в черном раздельном купальнике с бахромой. Дополнила образ артистка солнцезащитными очками. В кадре Настя предстала с мокрыми волосами, что, несомненно, придало образу сексуальности.

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Теги: #фото#Настя Каменских