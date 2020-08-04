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Игривая Настя Каменских показала фото в купальнике

16:32, 04 августа 2020
Звезды
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Певица позировала, на фоне моря в черном бикини / Instagram Настя Каменских

Свежее фото певица выложила в своем Instagram.

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Певица позировала, на фоне моря в черном бикини. Артистка не стала наносить макияж и надела солнечные очки. Судя по всему, девушка только искупалась, так как ее волосы мокрые. 

"Любовь лежит в основе всего! Любовь к близким и родным людям, к вам, мои дорогие, к себе, людям и всему, что окружает и происходит в жизни и к самой жизни - это самый большой дар! Именно любовь дарит настоящее счастье!", - написала под фото Каменских. 

Фотография певицы всего за 4 часа собрала более 70-ти тысяч лайков. 

Как сообщал УНИАН, ранее располневшую Настю Каменских заподозрили в беременности. На свежих фото можно заметить, что формы артистки стали более округлыми, а талия не такой очерченной как раньше. 

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Теги: #певица#Настя Каменских