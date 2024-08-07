Артистка в начале полномасштабного вторжения хотела мобилизоваться.

Известная украинская певица Камалия в начале полномасштабного вторжения планировала пойти служить в рядах ВСУ. Однако исполнительница передумала и объяснила, что повлияло на ее решение.

После 24 февраля 2022 года артистка хотела стать снайпером. По ее словам, у нее была большая мотивация и она была серьезно настроена отправиться на фронт. Для Камалии уже даже подготовили контракт о прохождении службы в ВСУ. Однако певица резко изменила свое мнение.

Звезда поделилась, что у нее был разговор с тогда еще главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Он был одним из тех, кто повлиял на решение исполнительницы.

"Меня даже Залужный отговорил. Мне Залужный сказал: "Ты гораздо больше сделаешь и делаешь сейчас, чем ты пойдешь на фронт", - вспомнила знаменитость.

Однако самым весомым поводом для отказа стали дети артистки - 10-летние дочери Арабелла и Мирабелла. Камалия поняла, что девочки не смогут длительное время быть без материнского внимания, а если бы с ней что-то случилось на фронте, то они бы не пережили этого.

"Меня остановили дети, потому что, понимаешь, когда ты можешь выезжать в год только определенный какой-то период, это совсем... Я начала понимать, где-то были эмоции - я разорву этих русских, я буду бороться, я за свою страну, я пойду защищать. У меня было это все эмоционально. И потом, когда я начала анализировать и общаться с военными, и мне сказали, что только в такой период можешь выезжать из Украины, а мои дети в Лондоне с отцом и он не хочет пока война сюда их возвращать. А моим детям всего 10 лет, началась война, было 8. Я начала осознавать, как же они без материнской ласки, как же они без материнской любви, как же без воспитания. Папа - это папа, а мама... Если бы им было по 16 лет, я бы ушла. А потом когда ты думаешь, что твои дети сиротами останутся, еще и отец уже не молодой", - поделилась звезда.

К слову, сейчас исполнительница активно занимается волонтерством, а ее двоюродная сестра и брат стали на защиту страны с оружием в руках.

Напомним, ранее Камалия впервые рассказала, почему развелась с мужем-миллиардером.

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