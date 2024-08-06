'От любви до ненависти': Камалия впервые рассказала, почему развелась с мужем-миллиардером

От любви до ненависти один шаг.

В свое время украинская певица Камалия шокировала поклонников новостью о том, что разводится со своим супругом, пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром.

Однако поклонники артистки надеялись, что им все же удалось примириться, потому что после этой новости Камалия неоднократно появлялась на публике вместе с Захуром.

В интервью Славе Демину певица пролила свет на ситуацию и сказала, что они с экс-мужем больше не вместе. По ее словам, он ее обидел, после чего она ушла.

"Я больше могу терпеть, чем абьюзить. Я поняла, что я очень свободна духом. Когда на меня начинает давить мужчина, я закрываюсь и просто убегаю. Меня достаточно обидеть словом, чтобы я ушла. Ну, как и случилось с Захуром. Я могу давать шанс, скажем так, но я еще за собой могу замечать то, что от любви до ненависти один шаг. Как мне может очень нравиться человек, потом одно слово, все переворачивается, и у меня идет отторжение", — призналась артистка.

Напомним, Камалия и Захур воспитывают двух дочерей - Мирабеллу и Арабеллу. Девочки не знают о том, что их родители больше не вместе. По словам Камалии, они боятся травмировать детей, поэтому пока молчат об этом.

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