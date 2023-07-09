Певица встретилась с детьми и своим мужем.

Украинская певица Камалия восхитила сеть новым фото. Она показала, как встретилась со своим мужем Мохаммадом Захуром и дочерьми. Недавно Камалия рассказывала, что разводится с любимым после 20 лет брака, а сейчас же они снова продемонстрировали идиллию.

На фото Камалия позирует рядом с мужем. Он нежно обнял ее за талию. Супруги улыбались и выглядели счастливыми. Дочери Камалии тоже не скрывали веселья. Девочки смотрели в камеру, не пряча улыбок.

"А я поехала обнять, расцеловать своих девочек. Счастлива испытывать гордость за них на родительском дне в школе! Девочки очень скучают по Украине и мечтают хоть ненадолго приехать, а папа пообещал очень скоро исполнить их небольшую мечту", - рассказала Камалия.

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Она ничего не стала говорить об отношениях с мужем. Впрочем, комментаторы все равно начали об этом спрашивать. Фаны пишут:

"Я так рада видеть вашу семью в полном составе"

"Вроде и не разводятся, любовь в глазах!"

"Какие вы красивые, счастливые, все вместе. Пусть осуществляются ваши мечты!".

Что известно об отношениях Камалии и Захура

В апреле Камалия разместила в Instagram пост, в котором сообщила о разводе с мужем. Эта новость расстроила многих фанов певицы, ведь она и ее избранник прожили в браке 20 лет и всегда казались идеальной парой.

После заявления о разводе Камалия рассказала, где и с кем живут ее дочери. Она родила от миллиардера двух девочек - Мирабеллу и Арабеллу. Сейчас они отправились в Лондон вместе с отцом. Там дочери Камалии уже начали учиться.

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