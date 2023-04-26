Недавно стало известно, что самая богатая певица Украины разводится со своим мужем-миллиардером.

Недавно самая богатая певица Украины Камалия объявила о том, что разводится со своим мужем - пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Сейчас артистка рассказала, с кем сейчас живут ее дочери. Данную тему она подняла у себя в Instagram-блоге.

Так, звезда призналась, что девочки отправились в Лондон вместе с отцом. Там они будут учиться. Однако если школы в Украине полноценно откроются в оффлайн-режиме, Камалия намерена привезти Арабеллу и Мирабеллу домой.

"Я уже скучаю. Мои дочки вернулись с папой в Лондон, ведь школу никто не отменял. Мы твердо решили с Захуром: если школы в Украине начнут работать оффлайн, мы не будем ждать окончания войны, а с сентября вернем девочек в Киев. Мы четко понимаем, что онлайн-обучение абсолютно неэффективно, дети должны посещать школу", - сообщила артистка.

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Личная жизнь Камалии

Недавно стало известно, что певица разводится с пакистанским миллиардером после двадцати лет брака. Подробностей того, что же заставило супругов принять такое решение, они решили не раскрывать. Однако Камалия и Захур дали понять - не будут публично скандалить и выяснять отношения, поскольку ради комфорта своих дочерей они остались в хороших отношениях.

Также УНИАН писал, что Камалия намекнула на воссоединение с мужем-миллиардером.

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