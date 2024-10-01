Исполнительница вспомнила инцидент, который произошел с ней много лет назад.

Украинская певица Камалия, которая ранее показала, как выглядел ее бывший Захур в молодости, впервые рассказала о пластических операциях, которые она делала. Артистка ответила, что заставило ее прибегнуть к изменениям во внешности.

Знаменитость вспомнила инцидент, который произошел более 10 лет назад. Именно из-за него она была вынуждена лечь под нож пластического хирурга. Дело в том, что после родов Камалия хотела похудеть и вернуть форму тела, которая была еще до беременности. Когда ее дочерям Арабелле и Мирабелле было всего по 2 месяца, ей было запрещено тренироваться, поэтому певица решила пойти другим путем.

Она приобрела костюм для похудения с металлическими элементами. Надев его, во время прогулки звезде внезапно стало плохо. После возвращения домой она потеряла сознание и травмировала лицо, из-за чего позже была вынуждена сделать пластическую операцию.

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"Вернувшись домой, я разделась и увидела, что вся покрыта крапивницей. Пошла в ванную, стало плохо, кружилась голова, шумело в ушах, трудно было дышать. Хотела прилечь на диван, но потеряла сознание и упала бровью и носом на острый угол дивана. Пришла в себя, когда все были вокруг меня, вызвали скорую. Меня забрали, зашивали рану над глазом, делали операцию на носу. Пришлось впоследствии делать пластическую операцию", - поделилась Камалия в интервью для "Фокуса".

Певица говорит, что никогда не хотела менять что-то в своей внешности. Единственное, что бы она подкорректировала, это размер груди. Однако, как известно, артистка перенесла рак молочных желез. Вследствие болезни она не может сделать пластику.

"У меня никогда не было мыслей делать пластические операции. Возможно, со временем что-то подкорректировать, но специально переделывать - нет. Хотела сделать грудь, но мне нельзя, поскольку четыре года назад я перенесла онкологическое заболевание молочных желез. В общем, я довольна своей внешностью", - добавила исполнительница.

Напомним, ранее Камалия ответила, что разрушило ее брак с миллиардером Захуром. Супруги состояли в отношениях более 20 лет, однако в 2022 объявили о разводе. Знаменитость поделилась, как дети экс-супруга от первого брака повлияли на их разрыв.

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