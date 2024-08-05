К счастью, она поборола болезнь.

Украинская певица Камалия дала откровенное интервью Славе Демину, в котором рассказала страшные подробности своей жизни. Оказывается, что четыре года назад знаменитость пережила онкологию.

К счастью, врачи вовремя обнаружили заболевание, благодаря чему артистка смогла побороть болезнь.

"Я пережила онкологию груди. Четыре года назад. Но очень вовремя ее нашли и заметили. Там, где была опухоль, у меня была первая стадия. Я пережила химию в таблетках, операцию и облучение", — призналась певица.

Также Камалия рассказала, что пережила клиническую смерть. По ее словам, у нее с детства были проблемы с почками, которые и привели едва ли не к трагическому событию.

"У меня также была клиническая смерть. У меня с детства были камни в почках. Я продолжала ездить на концерты. А камень заблокировал мне почку, она отказала. Я два месяца пролежала в клинике. Я так намучилась", — рассказала Камалия.

Напомним, ранее Камалия неожиданно показалась в свадебном платье. Артистка после развода с миллиардером намекнула на новые отношения.

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