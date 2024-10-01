Певица рассказала о конфликтах с дочерью экс-супруга от первого брака.

Известная украинская певица Камалия прокомментировала развод с миллиардером пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром, с которым состояла в браке 20 лет. Исполнительница поделилась, что стало причиной разрыва их отношений.

По словам артистки, у нее были недоразумения с дочерью бизнесмена от первого брака. Как говорит Камалия, девушка не хотела с ней общаться и даже не пыталась найти общий язык. В начале полномасштабного вторжения певица с дочерьми Арабеллой и Мирабеллой и мужем выехали в Лондон, Великобритания, где жила старшая дочь Захура.

Артистка в интервью для издания "Фокус" рассказала, что девушка была постоянным инициатором конфликтов и всячески вмешивалась в их с предпринимателем семью. Когда знаменитость пожаловалась мужу, он не поддержал ее и встал на сторону дочери.

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"Одной из больших ошибок Захура было то, что он привел нас под одну крышу со своими детьми от первого брака. Если с его сыном у меня сложились хорошие отношения, то его дочь с самого начала относилась ко мне ревниво и, даже не зная меня, не желала ни знакомиться, ни общаться. Она постоянно вмешивалась в нашу семью, создавала мне неприятности. Я рассказывала об этом Захуру, но он не хотел верить. После нескольких конфликтов Захур не желал обижать своих детей. Я же ожидала поддержки от него как от законного мужа и отца наших детей", - отметила Камалия.

После постоянных ссор и напряженной ситуации в доме исполнительница решила вернуться в Украину. В то же время ее дети с отцом остались в Лондоне. Когда они приехали к маме, то рассказали, что их старшая сестра хочет подстричь им волосы.

Камалия была возмущена тем, что другая девушка без ее разрешения решает, как будут выглядеть ее дочери. Тогда артистка решила снова обратиться к Захуру, однако его ответ еще больше разочаровал ее:

Когда я спросила Захура, почему принимаются такие решения без меня, он эмоционально ответил: "А что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я бросил свою дочь? Тогда я скорее расстанусь с тобой, чем брошу ее". Это была последняя капля, после которой я решила развестись.

К слову, сейчас Камалия поддерживает связь с миллиардером. Они часто видятся, когда знаменитость приезжает в Лондон, чтобы навестить дочерей.

Напомним, ранее Камалия показала, какой праздник устроила для 11-летних дочерей на день рождения.

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