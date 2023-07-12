Певица удивила фанов новым фото, на котором она и муж позировали в бассейне.

Украинская певица Камалия и ее муж-миллиардер Мохаммад Захур поделились с фанами важным для них событием. Вчера они праздновали годовщину знакомства.

Важный день Камалия и ее муж провели в бассейне, вместе со своими дочерьми. Певица и ее избранник, с которым она ранее планировала расставаться, выглядели счастливыми.

"Отмечаем 20-летие нашей первой встречи с Захуром - 11 июля 2003 года. Вместе с замечательными результатами этой встречи", - написала Камалия под фото с мужем и дочерьми.

Видео дня

В комментариях появилось немало вопросов. Фаны начали "атаковать" Камалию, они хотят понять, что между ней и Захуром. Совсем недавно они говорили о разводе, а теперь же проводят вместе все больше времени. Комментаторы пишут:

"Вы созданы друг для друга. Вы гармоничны. Желаю вам снова быть полной семьей"

"Так они расстались или нет? Она же писала, что все, отношениям конец"

"Что Бог соединил, человек пусть не разлучает! Берегите свое счастье. Лучшее впереди! Безграничного счастья".

Напомним, недавно Камалия рассказывала, что отправилась в Лондон. Там она встретилась с дочерьми, которые сейчас живут за границей со своим отцом. Певица делилась идиллией с Захуром и рассказывала об успехах дочерей.

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