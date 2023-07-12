Украинская певица Камалия и ее муж-миллиардер Мохаммад Захур поделились с фанами важным для них событием. Вчера они праздновали годовщину знакомства.
Важный день Камалия и ее муж провели в бассейне, вместе со своими дочерьми. Певица и ее избранник, с которым она ранее планировала расставаться, выглядели счастливыми.
"Отмечаем 20-летие нашей первой встречи с Захуром - 11 июля 2003 года. Вместе с замечательными результатами этой встречи", - написала Камалия под фото с мужем и дочерьми.
В комментариях появилось немало вопросов. Фаны начали "атаковать" Камалию, они хотят понять, что между ней и Захуром. Совсем недавно они говорили о разводе, а теперь же проводят вместе все больше времени. Комментаторы пишут:
- "Вы созданы друг для друга. Вы гармоничны. Желаю вам снова быть полной семьей"
- "Так они расстались или нет? Она же писала, что все, отношениям конец"
- "Что Бог соединил, человек пусть не разлучает! Берегите свое счастье. Лучшее впереди! Безграничного счастья".
Напомним, недавно Камалия рассказывала, что отправилась в Лондон. Там она встретилась с дочерьми, которые сейчас живут за границей со своим отцом. Певица делилась идиллией с Захуром и рассказывала об успехах дочерей.