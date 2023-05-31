По словам певицы, она плакала от счастья, когда узнала, что тогда ее сестра была не дома.

Известная украинская певица Камалия рассказала, что ее двоюродная сестра живет в доме, который изувечило во время недавней атаки дронов на Киев. Жилье ее родственницы также пострадало.

По словам Камалии, она плакала, когда узнала, что в Голосеевском районе обломки шахеда упали на дом. Впрочем, звезда плакала от счастья. На тот момент ее двоюродной сестры не было дома.

"Конечно, от взрывной волны вылетело стекло из окон, и даже поплавились оконные рамы, два верхних этажа полностью разрушены. Дом - непригоден к жизни, надеюсь отремонтируют. Самое ужасное - погиб человек", - написала певица.

На фото и видео, которые разместила Камалия, можно увидеть, что в доме ее сестры действительно выбило окна. Певица показала, как выглядит здание снаружи, и что произошло в самой квартире.

Атака дронами на Киев - что известно

В ночь на 30 мая россияне снова запустили дроны. Они пытались ударить ими по столице. Обломки одного из "Шахедов" упали на дом в Голосеевском районе. Известно, что в результате погиб один человек.

Мэр Киева рассказывал, что женщина, которая погибла, во время тревоги вышла на балкон, чтобы посмотреть на работу ПВО. Сегодня же ее сестра опровергла такую информацию и раскрыла другие обстоятельства ее смерти.

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