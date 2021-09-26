Ольга не афишировала эту информацию, так как переживала о том, что скажут люди.

Украинская фехтовальщица на саблях и участница шоу "Танцы со звездами" Ольга Харлан рассказала, что встретила свою настоящую любовь еще в то время, когда официально была замужем.

"Я свои новые отношения с молодым человеком начала еще когда официально была замужем. Мы скрывали это. "А что люди подумают? Такая плохая! Чуть ли не изменяет". Мои родители узнали об этих отношениях спустя несколько месяцев. Мало кто знал, что мы с моим экс-мужем уже год не живем вместе, что у нас уже все", - сказала Харлан.

Отметим, что Ольга танцует на проекте с Дмитрием Дикусаром. По ее словам, партнер очень в нее верит и всячески поддерживает. В четвертом выпуске шоу они станцевали самбу под песню NK - A HUEVO. Судьи поставили им 32 балла.

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Ольга Харлан - украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, чемпионка Европейских игр, серебряная и бронзовая призёрка Олимпиады 2016 года, бронзовая призёрка Олимпиады 2012 года, заслуженный мастер спорта Украины.

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Автор: Диана Могилевич