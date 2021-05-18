Камалия сегодня, 18 мая, празднует свой день рождения.

Украинская певица Камалия 18 мая отмечает свое 44-летие. Помимо того, что она талантливая артистка, она еще и прекрасная жена и мама двоих детей.

В честь ее праздника рассказываем, чем может похвастаться "Самая красивая женщина мира 2008".

Камалия: музыкальная карьера

С самого детства Камалия начала танцевать и петь в детском вокально-хореографическом ансамбле "Колокольчик" и детском хоре. Чуть позже родители отправили ее учиться играть на скрипке и оперному пению.

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В школе она участвовала во многих концертах и постановках. Впоследствии ее усилия заметили и восходящей звезде предложили петь в украинском вокальном ансамбле "Галицкая жемчужина".

В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" была признана победителем фестиваля "Песня года". А уже в 2004 году ее удостоили звания Заслуженной артистки Украины.

Камалия: личная жизнь

Кроме успехов в творчестве, Камалия может похвастаться удачным замужеством. В 2003 году она вышла замуж за британо-пакистанского бизнесмена Мохаммада Захура. На своей страничке в Instagram певица неоднократно рассказывала, что супруг ее буквально боготворит и делает дорогие подарки. Так, у Камалии есть собственная звезда на небе и кусочек земли на Луне. И это далеко не все. Также у пары есть две дочери - Арабелла и Мирабелла.

Камалия: конкурсы красоты

В 2003 году Камалия победила на конкурсе красоты "Мисс Юг Украины" и "Мисс Open - Одесса". Через пять лет она стала победительницей конкурса красоты "Миссис мира 2008", который состоялся в Калининграде.

Kamaliya - Кофе

KAMALIYA feat. Rico Macho - Наше LіТО

Kamaliya - Freedom

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Автор: Диана Могилевич