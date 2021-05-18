Украинская певица Камалия 18 мая отмечает свое 44-летие. Помимо того, что она талантливая артистка, она еще и прекрасная жена и мама двоих детей.
В честь ее праздника рассказываем, чем может похвастаться "Самая красивая женщина мира 2008".
Камалия: музыкальная карьера
С самого детства Камалия начала танцевать и петь в детском вокально-хореографическом ансамбле "Колокольчик" и детском хоре. Чуть позже родители отправили ее учиться играть на скрипке и оперному пению.
Читайте такжеАриана Гранде вышла замуж (фото)
В школе она участвовала во многих концертах и постановках. Впоследствии ее усилия заметили и восходящей звезде предложили петь в украинском вокальном ансамбле "Галицкая жемчужина".
В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" была признана победителем фестиваля "Песня года". А уже в 2004 году ее удостоили звания Заслуженной артистки Украины.
Камалия: личная жизнь
Кроме успехов в творчестве, Камалия может похвастаться удачным замужеством. В 2003 году она вышла замуж за британо-пакистанского бизнесмена Мохаммада Захура. На своей страничке в Instagram певица неоднократно рассказывала, что супруг ее буквально боготворит и делает дорогие подарки. Так, у Камалии есть собственная звезда на небе и кусочек земли на Луне. И это далеко не все. Также у пары есть две дочери - Арабелла и Мирабелла.
Камалия: конкурсы красоты
В 2003 году Камалия победила на конкурсе красоты "Мисс Юг Украины" и "Мисс Open - Одесса". Через пять лет она стала победительницей конкурса красоты "Миссис мира 2008", который состоялся в Калининграде.
Kamaliya - Кофе
KAMALIYA feat. Rico Macho - Наше LіТО
Kamaliya - Freedom
Вас также могут заинтересовать новости:
- Кокетливая Пугачева оголила плечи перед Галкиным (фото)
- "Вау": фанаты не узнали Олю Полякову на новом фото
- Звезда "Опера по вызову" оголила плечики на одной из самых престижных премий
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram