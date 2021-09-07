Певица призналась, что они остались друзьями.

Известная украинская певица Ирина Билык откровенно рассказала, какие у нее после развода отношения с бывшим мужем, российским режиссером Асланом Ахмадовым.

Соответствующее признание она сделала в эфире программы "Светская жизнь" на канале "1+1".

"Это у меня уже четвертый или пятый развод, я не считаю, – пошутила Билык. – Я просто всегда на том этапе расстаюсь, когда мы остаемся друзьями и не успели очень сильно поссориться".

По ее словам, Аслан месяц назад приезжал в Киев на развод и снял для нее новый клип: "В дуэте с молодым певцом".

При этом певица не раскрыла имя этого исполнителя.

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Автор: Катерина Шварц