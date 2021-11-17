Снимком поделился хореограф Влад Яма.

Известный украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма показал архивное фото с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Снимок был сделан в 2006 году во время их участия в танцевальном проекте.

Фото артист опубликовал в своем Instagram по случаю Дня работника радио, телевидения и связи.

Кроме Ямы и Зеленского, на снимке изображены молодые Наталья Могилевская, Руслана Писанка, Виталий Козловский и не только.

"Поздравляю с Днем работника радио, телевидения и связи Украины! Выходит, и мой профессиональный праздник. На фото год 2006, начало эпохи больших развлекательных шоу в нашей стране. Кого узнали?" – подписал Влад Яма фото.

Читайте также"Я был достаточно пьяным": известный шоумен рассказал о знакомстве с Зеленским возле туалетаВ 2006 году Яма танцевал с певицей Натальей Могилевской и занял второе место. Первое тогда завоевала пара Владимира Зеленского и его партнерши Алены Шоптенко.

"Писанка со своим партнером, Яма с Могилевской, Зеленский с Шоптенко, Козловский совсем один", "Тогда мы еще не знали, что главное шоу еще впереди", "Вас искала дольше всех", "Крутое фото, особенно ярко вышел президент", "Класс! Всех узнала, но сразу глаз упал на нынешнего президента", "Самый лучший сезон", "Какие смешные", "Фото, как тест на возраст", "Эх, были времена", – отреагировали подписчики Ямы в комментариях.

Напомним, ране Влад Яма назвал условие, при котором снова выйдет на паркет "Танцев со звездами".

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Автор: Катерина Шварц