Также хореограф сказал, что в судейском кресле ему комфортнее.

Судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма в 11 выпуске шоу вышел на паркет вместе с танцовщиками Дмитрием Каднаем и Алиной Ли. Они исполнили танго.

После танца ведущий проекта Юрий Горбунов спросил у Ямы, скучает ли он по танцам на паркете, и Влад заверил, что в судейском кресле ему безопаснее.

Читайте такжеПоявились фото с роскошной церемонии бракосочетания ведущей "Танцев со звездами"Но телеведущий решил развить тему и спросил хореографа, не готов ли он в следующем сезоне выйти на паркет как участник. "Ну, если Зеленский вернется, то и я", — ответил Яма.

На это Горбунов отметил, что "если вернется Зеленский, с ним вернется и Наташа Могилевская. А тебе это надо?".

Напомним, Владимир Зеленский победил в первом сезоне "Танцев со звездами". В финале Влад Яма ему проиграл, танцуя с певицей Натальей Могилевской.

Как сообщал УНИАН, после 11 эфира шоу "Танцы со звездами" проект покинула Дмитрия Кадная и Алины ли.

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Автор: Ольга Робейко