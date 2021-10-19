Хореограф отметил, что радостное событие сделало их семью счастливее.

Популярный украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма, который ранее интриговал поклонников новостью о рождении еще одного ребенка, показал нового члена семьи. Как оказалось, он завел домашнего любимца породы пушон.

На своей личной странице танцор поделился, что подтолкнуло его на это решение.

Читайте также"Люблю тебя, мой лягушонок": Потап трогательно поздравил Каменских с годовщиной росписиПо словам Влада Яма, ранее он был категорически против того, чтобы в доме появился четверолапый друг. Однако супруга Лилиана уговорила его приобрести щенка.

В семье активно раздумывают над именем для нового члена семьи. Влад отметил, что "умная и воспитанная девочка" сделала его жизнь ярче.

"Я упирался два года, но они были в большинстве… Нет, я люблю собак, но с нашим графиком был уверен, что это невозможно. А потом вспомнил, что жизнь одна, решил поддаться жене и сыну и… кажется теперь мы еще больше счастливы", — подписал Влад Яма.

История любви Влада Яма с его женой Лилианой

Пара познакомилась в 2007 году в одном из столичных клубов. Несмотря на то, что Влад Яма уже имел популярность после шоу "Танцы со звездами", Лилина не знала его. Отношения влюбленных не были стремительными, только спустя семь лет мужчина решился сделать предложение руки и сердца. Осенью 2014 году они сыграли свадьбу, а спустя год в семье родился сын Леон.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Каролина Гайдук