Девушку возмутили высказывания блогера.

Певица и блогер Анна Тринчер высказалась относительно комментариев своего бывшего мужа Александра Волошина. Парень недавно заявил, что она якобы потеряла себя, когда хотела ему помочь преодолеть депрессию. Об этом он рассказал на "Він Вона Шоу".

"Мы разошлись, потому что катализатором стало психическое расстройство. Аня полностью всю себя вложила в то, чтобы восстановить меня и забыла о себе, то есть частично потеряла себя", - сказал Волошин.

Однако певица категорически против такого мнения, и в своем Instagram решила об этом поговорить.

"Помочь своему, на тот момент, любимому мужчине любой ценой - это было мое сознательное решение. Как я могла сделать по-другому? Сказать: "Ну, все, чувак, наберешь, когда закончиться депрессия?"- написала Анна.

Она подчеркнула, что если это взрослое и сознательное партнерство, то при любых сложных жизненных обстоятельствах надо быть поддержкой своей паре.

"Если надо стать поддержкой, опорой и где-то жертвовать собой - это не может отталкивать, а наоборот... Это очень показательная ситуация для другого партнера, который чувствует себя в безопасности, потому что у него есть тыл, есть человек, который будет с ним, который будет готов идти на компромиссы. Это должно только усиливать отношения" - написала блогерша.

Также Тринчер написала, что самое главное - это оставаться собой в отношениях с любимым.

"Когда мы вдвоем против проблемы, а не против друг друга", - подчеркнула она.

Тринчер напоследок написала, что не сожалеет о своем решении тогда и сделала бы это еще раз, ведь, по ее словам, в этом есть смысл любви. Однако она получила опыт и сейчас по-другому смотрит на мужчин.

"Я смотрю на их действия и слушаю их жизненные ценности. Я прекратила их романтизировать и точно знаю, что мне не нужно. Саша был моим кармическим партнером. Благодаря нашим отношениям я погрузилась в духовность и любовь к себе. Это мой последний комментарий относительно него", - написала Тринчер.

Напомним, Анна Тринчер и Александр Волошин расстались в 2023 году. Пара прожила вместе всего год.

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