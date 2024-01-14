Блогерша с подругой рассказали об ухудшении самочувствия.

Певица и блогер Анна Тринчер вместе с подругой поехала отдыхать на Бали. Однако на своей странице в инстаграме девушка сообщила, что этот отпуск не прошел без проблем - они уже успели отравиться местной едой.

"У нас такой лучший отдых в мире. Ничего, еще день поваляемся. Больше не будет такого. Завтра мы уже будем как огурчики, будем тусить, ходить", - рассказали девушки в сторис.

Тринчер написала, что вчерашний день они провели, совмещая уборную с кроватью.

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Далее блогер отметила, что им стало лучше благодаря лекарствам и кокосовой воде. Поэтому девушки пошли плавать в бассейне, заниматься йогой и медитировать, чтобы насладиться моментами отдыха в экзотической стране.

Напомним, недавно сын актрисы Анны Саливанчук Глеб подхватил вирусную инфекцию во время отдыха в Португалии. А сегодня женщина пожаловалась, что тоже чувствует признаки вируса и плохо себя чувствует.

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