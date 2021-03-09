Герцогиня Сассекская станет мамой во второй раз.

Британские букмекерские конторы принимают ставки на будущее имя дочери принца Гарри и Меган Маркл.

Читайте также"Не видела решения": Меган Маркл рассказала о желании совершить самоубийствоСреди фаворитов – Диана, Елизавета и Грейс, передает РИА Новости, ссылаясь на агрегат букмекерских ставок Oddschecker.

Больше всего ставок британцы сделали на имя Диана - в честь погибшей матери Гарри, принцессы Дианы. В тройку лидеров вошли имена Елизавета и Грейс.

Также среди фаворитов букмекеров – Алиса, Александрия и Екатерина.

Меган Маркл беременна: что известно

В первом интервью после официального отказа от выполнения королевских обязанностей Меган Маркл рассказала, что они с принцем Гарри ждут девочку.

Об этом они заявили в интервью американской телеведущей Опре Уинфри.

"Иметь любого ребенка - одного или двоих - было бы замечательно. Но когда у вас мальчик, а затем девочка, чего же еще можно желать", - отметил принц Гарри.

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Автор: Ольга Робейко