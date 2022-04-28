В России нашли способ отомстить шоумена за осуждение войны в Украине.

Российский шоумен Максим Галкин с первого дня вторжения России в Украину осуждает войну и критикует путинский режим. Так как оставаться на Родине ему было опасно, он вместе с семьей перебрался в Израиль.

При этом он продолжает открыто говорить о войне в Украине и о зверствах оккупантов в нашей стране.

За такую политическую позицию в России ему решили отомстить. Так, Галкина уволили с "Первого канала", на котором он пять лет вел программу "Сегодня вечером".

"Большинству сотрудников передачи до последнего ничего не рассказывали, как и приглашенным на запись звездам. Потенциальных кандидатов на замену Максима на данный момент несколько, судя по всему, будут выбирать в процессе - кто лучше впишется. Звучали имена Александра Олешко, Нонны Гришаевой, Дмитрия Борисова и других", - сообщает "СтарХит".

Напомним, ранее Максим Галкин анонсировал концерты в Израиле. Часть вырученных денег он перечислит для помощи украинским беженцам.

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