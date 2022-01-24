Певица опубликовала серию снимков с отдыха.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая последние несколько лет живет и выступает в России, уехала отдыхать за границу в одну из солнечных стран.

Серию фото в купальнике с отдыха исполнительница опубликовала в своем Instagram.

"Да здравствует солнце. Как долго я тебя ждала…", – призналась Лорак в подписи к снимкам.

На фото она позирует в халате и купальнике, а также в бассейне, демонстрируя свою идеальную фигуру.

А в сторис певица поделилась несколькими роликами, на одном из которых передала поклонникам воздушный поцелуй со словами:

"Отдых, отдых, отдых. Всем желаю классного настроения".

"Очень красивая вы", "Шикарная", "Потрясающе! Безумно привлекательная", "У нас самый шикарный кумир", "Боже мой, какие фотографии", – отреагировали подписчики в комментариях под "горячими" снимками.

Читайте также"Я, он и мой отец": 17-летняя дочь Оли Поляковой рассказала об уикенде с возлюбленнымРанее Лорак показала одного из своих любимых актеров со словами "My love", а также поразила поклонников выступлением со своей дочкой Софией.

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