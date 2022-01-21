Певица ищет новые образы.

Опальная Украинская певица Ани Лорак, которая последние несколько лет живет и выступает в России, находится в активном поиске новых образов.

Исполнительница поделилась новым луком в Instagram.

Лорак призналась, без какой вещи не может представить свой гардероб.

"Ищем новые образы. Моя любовь – джинсы, не могу представить свой гардероб без них. А какой стиль нравится вам?" – поинтересовалась она.

"Вам все идет! Несравненная богиня красоты", "Шикарная", "Нам нравится ваш стиль", "Выглядите шикарно. Неважно какие вы носите вещи, главное, кто их носит", "Сногсшибательная дива", "Как красивая", "Обожаю джинсы, а зимой объемные и уютные свитера", – отреагировали поклонники.

Читайте также"Наша богиня": Лорак вышла на работу и пообещала "много сюрпризов" (фото)Ранее Лорак показала одного из своих любимых актеров со словами "My love", а также поразила поклонников выступлением со своей дочкой Софией.

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