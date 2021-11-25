Людмила Балан показала ролик к своей новой песне.

Мама известного молдавского артиста Дана Балана, 63-летняя Людмила Балан, которая и сама является певицей, поделилась зажигательным видео к новой песне "Становится поздно".

Ролик она опубликовала в своем Instagram.

"Вечер. Скучаю по летним вечерам… Прекрасного вечера всем", – подписала она запись.

На видео Людмила Балан бегает, прыгает и танцует в коротком платье, удивляя поклонников своей молодостью и энергией.

Читайте также"Счастливы вместе": мама Дана Балана спровоцировала новые слухи о свадьбе сына с Тиной Кароль (фото)"Красавица", "Вы прекрасны", "Как ты хороша", "Волшебно", "Вы очень красивая, как внешне, так и внутренне", "Сильный заряд бодрости и радости получаешь, глядя на ее легкость, открытость, красоту и нежность", "Задорная", "Как девочка", "Какая энергия", – отреагировали подписчики в комментариях.

Ранее Людмила Балан заинтриговала поклонников новостью о скором выходе новой песни.

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Автор: Виолетта Орлова