Пользователи в комментариях продолжают мечтать об отношениях артистов.

Мама известного молдавского артиста Дана Балана, 63-летняя Людмила Балан поделилась новым фото с подписчиками. В комментариях к снимку ее назвали свекровью певицы Тины Кароль.

Фото Людмила Балан опубликовала в своем Instagram.

"Доброта – это семя, посеянное в жизни других, которое прорастет в вашей жизни", – как всегда философски подписала она снимок.

"Повезло же Дану с мамой, а Тине со свекровью. Такая красивая", "Повезло Тинке с такой свекровью", "Вы лучшая, привет от всей ДанТины", – массово отреагировали пользователи в комментариях.

Читайте также"Мамина гордость": Тина Кароль умилила снимком с единственным сыном ВениаминомКроме того, под фото оставили множество других комплиментов: "Милая и красивая", "Милая мама", "Какие правильные слова", "Безумно красивая", "Красотка".

Ранее Людмила Балан показала фото со свадьбы и растрогала фанатов Тины Кароль, а также восхитила поклонников новым милым снимком и мудрым советом к нему.

Тина Кароль и Дан Балан

В девятом и 10-м сезонах шоу "Голос країни" на "1+1" Дан Балан занимал кресло судьи. Зрители шоу предполагали, что у него роман с коллегой по шоу Тиной Кароль.

В сети даже создали фан-страницу пары под названием "ДанТина".

В мае 2021 года продюсер шоу "Голос країни" на "1+1" Владимир Завадюк заявил, что романтические отношения между Кароль и Баланом были придуманы им ради рейтинга.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова