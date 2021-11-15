Людмила Балан объявила о премьере новой песни.

Мама известного молдавского артиста Дана Балана, 63-летняя Людмила Балан, которая и сама является певицей, заинтриговала поклонников новостью о скором выходе новой песни.

Объявление о премьере она сделала в своем Instagram.

"Премьера! 16 ноября в 11:00 на YouTube. "Становится поздно". Композиция и музыкальное оформление – Цезарь Чуциум. Текст – Вероника Чуциум. Благодаря моему сотрудничеству с Цезарем и его мамой Вероникой родилась эта работа, которую мы с радостью дарим вам", – написала Людмила Балан.

"Очень ждем премьеру песни", "Очень ждем и очень любим вас", "Очаровательная красавица", "Вы очень красивая, с нетерпением ждем", "Удачной премьеры", "Ваши песни вдохновляют", – отреагировали подписчики.

Напомним, ранее Людмила Балан показала фото со свадьбы и растрогала фанатов Тины Кароль, а также восхитила поклонников новым милым снимком и мудрым советом к нему.

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Автор: Виолетта Орлова