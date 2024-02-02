Теперь песня получила новое звучание.

Популярный певец ALEKSEEV презентовал украинскую версию песни "Пьяное солнце", которая и дала ему путевку в жизнь. Впервые поклонники артиста услышали эту песню еще 10 лет назад, а сегодня она получила новое звучание.

Песня "Пьяное солнце" собрала десятки миллионов прослушиваний сразу после релиза и стала первой композицией на постсоветском пространстве, вошедшей в мировой чарт Shazam.

"Мне повезло, что моя история началась с большого хита, который поднял меня как исполнителя до самых вершин. Очень благодарен авторам, которые, создав "Пьяное солнце", подарили мне успешную судьбу певца. Именно эту песню мы пели вместе со зрителями на всех концертах, я направлял микрофон в зал и просто кайфовал от радости, что у меня такой большой хит и его поют и любят все", - говорит артист.

Он добавил, что и сегодня на концертах люди просят исполнить "Пьяное солнце".

ALEKSEEV надеется, что новое прочтение вдохновит слушателей вновь погрузиться в мир чувств, поностальгировать под любимый мотив и вспомнить самые прекрасные моменты своей прошлой беззаботной жизни.

Напомним, ранее украинка Таня Муиньо сняла клип для Дженнифер Лопес.

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