Мужчина захотел поддержать родного человека.

Украинский певец Андрей Кравчук, который более известен по сценическому имени EL Кравчук, признался, что живет с мамой.

47-летний артист отметил, что это вынужденная мера, ведь родному человеку нужна была его поддержка. Он не хотел ее оставлять одну после тяжелой утраты - смерти папы.

"У меня два года назад умер отец и я должен был переехать к маме на некоторое время. Сейчас я ее поддерживаю. Ей 85 лет. Она уже женщина в почтенном возрасте, как говорят", - рассказал Кравчук в проекте "33 вопроса от Люкс ФМ".

Он также добавил, что мама, несмотря на свой возраст, ведет активный образ жизни. Женщина также помогает звездному сыну во всем и является для него подругой.

"Она моя очень хорошая подруга. Скажу честно, она курит, пьет кофе и иногда может сказать мне что-то матом".

Напомним, ранее певец EL Кравчук впервые рассказал о конфликте с лидером группы Танок на майдане Конго Олегом "Фаготом" Михайлютой. Мужчина отметил, что о том инциденте они договорились не рассказывать. Это произошло много лет назад на модном показе и все закончилось дракой.

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