Он считает, что каждый должен заниматься своим делом.

Украинский певец Назарий Гук, более известный по сценическому имени Юлик, рассказал о страхе мобилизации.

34-летний мужчина отметил, что уже прошел ВВК, но честно признался, что боится получить повестку и брать оружие.

"Есть страх. Я не считаю себя тем человеком, который умеет воевать, держать оружие. Во-первых, я понимаю, что я слепой, не дай Бог что-то с очками... У меня плохое зрение, где-то минус 5. Не умею я этого", - рассказал певец в интервью Славе Демину.

Он также отметил, что каждый должен делать то, что лучше умеет. Поэтому за свое вероятное пребывание на фронте волнуется и сказал об этом так:

"Я за то, чтобы каждый делал то, что умеет или то, к чему психологически готов. Я не могу быть уверен в своей психике, что я туда приду и буду делать то, что мне прикажут. Разные случаи бывают. Бывало, что ребята расстреливали собратьев, потому что боялись... Я, наверное, нет, я просто упаду в обморок и все".

Однако добавил, что не будет скрываться и, если нужно, то все же пойдет воевать.

"Что должно быть, то будет. Если придется, тогда поеду. Но надеюсь, что люди смышленые и понимают, что я там буду только мешать", - сказал Юлик.

Напомним, недавно звезда сериала "Первые ласточки"Максим Самчик ответил, готов ли мобилизоваться в ряды ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: