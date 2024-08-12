Актер рассказал, как в начале полномасштабного вторжения работал в ДФТГ.

Украинский актер, звезда сериала "Первые ласточки" Максим Самчик ответил, готов ли пополнить ряды ВСУ. Артист вспомнил, как в первые дни полномасштабного вторжения пошел в добровольческое формирование территориальной громады в Броварах.

По словам Максима, он не исключает, что может стать на защиту страны. Актер готов к этому. Знаменитость убежден, что каждый украинец должен разбираться в военном деле и приобретать новые навыки. Поэтому, сейчас Самчик учится управлению дронами. Также мужчина, находясь в тылу, постоянно организует сборы на нужды ВСУ.

"В октябре у меня ВВК. Я буду менять свой билет, то есть не билет, а временное удостоверение военнообязанного. Сейчас учусь летать на FPV. Дальше - будет видно. Не знаю, насколько это стоит говорить, но говорят, что это все до лампочки, что все равно пойдешь в пехоту. Уже как будет. Конкретно сейчас я здесь", - отметил артист.

Максим вспомнил, как в начале большой войны пополнил ряды ДФТГ. Сначала, как признается Самчик, он думал, что это ТрО, но оказалось, что нет. Актер рассказал, что он дежурил на блокпосте в Броварах и проверял документы у людей.

"Потом оказалось, что это не тероборона, это ДФТГ. Нам оружие выдали, когда уже под Броварами их (россиян - УНИАН) не было. Какие-то учения минимальные были, проводились. Мы стали проверять Донецкие, Луганские и Крымские номера, или тогда, если тебе что-то казалось подозрительным. А так было распоряжение: не создавать пробок. В ДФТГ никто тебя не держал. Это не тероборона была. Тероборона - это ты в армии, ты подчиняешься, насколько я понимаю. Там нельзя "пришел-пошел", - сказал кинозвезда.

К слову, сейчас Самчик работает в Киевском академическом театре драмы и комедии. Популярность ему принесла роль Феди в "Первых ласточках". Еще одним известным сериалом с участием актера является "Одна семья".

Напомним, ранее певец Melovin ответил, готов ли пополнить ряды ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: